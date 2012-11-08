Чому волосся стає ламким

Як лікувати проблемне волосся і про які проблеми всередині організму вони сигналізують, розповів столичний трихолог, кандидат медичних наук 55-річний Євгеній Геращук.

"Сухе й ламке волосся свідчить про нестачу кальцію і вітаміну А. Треба споживати продукти, багаті на ці речовини. Кальцію багато у фісташках, кунжутному насінні, сирі. Вітамін А міститься у брокколі, моркві, риб`ячому жирі."

За словами лікаря, волосся також стає ламким, коли є проблеми з нирками. Наприклад, коли в них з`являється каміння. Тому таким людям треба перевіритися в уролога. Людям із сухим волоссям раз на тиждень треба робити лікувальну маску. Для цього змішують 2 яйця, 2 столові ложки оливкової олії та чайну ложку яблучного оцту.

Суміш втирають у корені волосся й розподіляють по всій довжині. Накривають целофановим пакетом і тримають 30-40 хвилин, потім змивають.

"Жирне волосся — ознака того, що є проблеми у шлунку чи з обміном речовин. Треба їсти менше спецій, солоного і жирного. 40-річна клієнтка із жирним волоссям мила голову по два рази на день. Але від того жирність лише більшала, бо від води сальні залози працюють активніше. Замість цього порадив мити голову частинами: сьогодні кінчики, а завтра — основну частину."

Розчісувати жирне волосся краще не торкаючись голови, тоді жир менше розноситиметься по волоссю. Зручно носити коротку стрижку, користуватися феном можна частіше.

Лікар каже, волосся випадає від стресів і депресії, нестачі заліза й фолієвої кислоти.

"Тим, у кого волосся випадає, треба підвищувати гемоглобін. Для цього добре їсти більше бобових, яєць та печінки. В нормі щодня випадає 60-100 волосин, а якщо більше — терміново треба йти до лікаря, інакше згодом волосся випадатиме ще більше."

Корені волосся укріплює сік редьки. Його змішують із яйцем і тримають на волоссі близько години. Курс масок має тривати півтора місяці. Розчісуватися краще дерев`яним гребінцем, бо залізні уражають волосяні фолікули і дряпають шкіру.

"Щоб не з`явилася лупа, треба берегтися від стресів. Бо через постійні переживання страждає обмін речовин. Щойно дає збій - починає діяти патогенний грибок на шкірі. Зазвичай він безпечний, але коли є проблеми всередині організму, майже відразу провокує лупу."

Від лупи допоможе маска із меду, реп`яхового масла і яєчного жовтка. Її треба робити щонайменше раз на тиждень, поки шкіра голови стане менш сухою.

gazeta.ua