Учені виявили планету, де клімат придатний для життя

Учені виявили планету, яка обертається навколо зірки, аналогічної до Сонця, що може мати клімат, придатний для існування життя.

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, згідно з результатами дослідження, оприлюдненого у науковому журналі "Астрономія і астрофізика", планета знаходиться на ідеальній відстані від своєї зірки, за рахунок чого температура на ній не дуже висока чи дуже низька. На думку учених, на ній також можуть бути запаси води.

Маса планети у сім разів перевищує масу Землі.

Планета обертається навколо своєї осі, що збільшує шанси на наявність якихось форм життя на її поверхні.

Зазначається, що за межами нашої Сонячної системи було виявлено сотні планет. Однак серед них рідко зустрічаються вірогідно придатні для існування життя.

bbc.co.uk