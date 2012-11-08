Зима небезпечна для серця

Взимку підвищується ризик померти від серцевого нападу або інсульту. Такий висновок зробили американські учені.

Вони порівняли дати смерті людей, одні з яких проживали в теплих штатах США, а інші – в холодних. Експерти прийшли до висновку, що ризик смерті не залежить від клімату, в якому проживає людина, проте загальна смертність взимку підвищується на 26-36%, в порівнянні з показниками літа.

За словами автора дослідження Брайана Шварця з Університету Нью-Мексікоа, такій статистиці може бути декілька пояснень. З одного боку, серцево-судинна система негативно реагує на відмінності зимової і літньої температур. Крім того, взимку відбувається сплеск захворюваності грипом і застудами, ускладнення яких можуть стати смертельно небезпечними.

likar.info