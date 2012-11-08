Сміх сприяє схудненню

Грецькі учені провели експеримент, в ході якого з`ясувалося, що 10-15 хвилин сміху спалює від 10 до 40 калорій. Виходить, що за рік завдяки одному лише сміху можна схуднути на 2 кг, передає trimm.ru.

Давно відомо, що сміх покращує настрій і бореться зі стресом.. І ось тепер виявлений ще один позитивний ефект цього безсумнівно приємного заняття.

При цьому виявилося, що чоловіки сміються інтенсивніше, ніж жінки. Найдовший напад безперервного сміху тривав 45 секунд.