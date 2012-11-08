Сміх сприяє схудненню
13:23, 08 листопада 2012Зарубіжні новини
0
10-15 хвилин сміху спалює від 10 до 40 калорій
Грецькі учені провели експеримент, в ході якого з`ясувалося, що 10-15 хвилин сміху спалює від 10 до 40 калорій. Виходить, що за рік завдяки одному лише сміху можна схуднути на 2 кг, передає trimm.ru.
Давно відомо, що сміх покращує настрій і бореться зі стресом.. І ось тепер виявлений ще один позитивний ефект цього безсумнівно приємного заняття.
При цьому виявилося, що чоловіки сміються інтенсивніше, ніж жінки. Найдовший напад безперервного сміху тривав 45 секунд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter