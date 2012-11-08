Вчені виявили незвичайну властивість кави

Німецькі вчені вивчили вплив кофеїну на мислення. З`ясувалося, що 2-3 чашки кави в день не тільки піднімають настрій, але і підвищують гостроту сприйняття мозком слів з "добрим" значенням.

Раніше дослідження показали, що під час читання люди сприймають слова з позитивним сенсом краще і швидше, ніж нейтральні або негативні слова. Також дослідження встановили, що кофеїн підвищує гостроту мислення і увагу.

Психологи з Рурського університету в Німеччині провели експеримент, покликаний вивчити обидва ці ефекти, пише сайт Wissenschaft. Вони розбили 66 добровольців на дві групи. Одні отримували плацебо, а інші вживали 200 міліграмів кофеїну (що відповідало 2-3 чашкам кави) за 30 хвилин до виконання тестових завдань. Під час тесту добровольці повинні були зрозуміти в словах з переставленими літерами їх правильний сенс. Як і очікувалося, всі учасники змогли дізнатися "добрі" слова швидше, ніж негативні або нейтральні. Результати також показали, що більш явно цей ефект спостерігався у групи, що приймала кофеїн. Як зазначили вчені, стимулятор підвищував швидкість впізнавання слів непропоційно і досить вибірково: він ефективно діяв у випадках, коли треба було "знайти" хороші слова, але майже не чинив потрібного впливу при визначенні негативних або нейтральних слів.

Вчені пояснюють подібну дію кофеїну тим, що він, стимулюючи вироблення дофаміну, що викликає почуття задоволення, впливає при цьому на зони мозку, відповідальні за мову і мовлення. На думку вчених, дофамін допомагає мозку в обробці саме позитивних відчуттів і вражень.

Російська газета