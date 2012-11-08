Вміння пробачати дуже корисно для серця

Вміння прощати захищає людину від сплесків артеріального тиску і знижує ризик гіпертонії, серцевого нападу та інсульту. Про це заявили вчені з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго за підсумками нового дослідження.

У дослідженні брали участь більше 200 добровольців, яких попросили кілька разів згадати ситуації, коли вони почувалися ображеними на свого друга. Половину учасників попросили пригадати випадок, коли вони пробачили образу. Спеціальні прилади фіксували тиск і серцевий ритм учасників.

Експеримент показав, що у добровольців, які згадали образу, яку не змогли пробачити, відзначено найбільше підвищення артеріального тиску.

Прощення образ може бути ефективним методом профілактики ризику гіпертонії, стверджують дослідники.

Ньюсленд