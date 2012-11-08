Люди частіше помирають взимку

Прийнято вважати, що більш теплий клімат позитивно позначається на здоров`ї людини. Однак, згідно роботі Госпіталю Гуд Самарітан, клімат не грає великої ролі. Людина в будь-якому випадку більше ризикує померти від серцевого нападу взимку, пише The Daily Mail.

Вчені зробили цей висновок, порівнявши дати смерті людей, що проживають в теплих і холодних частинах Штатів (бралася до уваги інформація з Каліфорнії, Техасу, Арізони, Джорджії, Пенсільванії і Массачусетсу). Виявилося, різниці майже не було.

В цілому ж смертність загальна і, викликана проблемами з серцем або інсультом, підвищувалася взимку на 26-36% в порівнянні з літом. Дані коливання відзначалися незалежно від місцевих кліматичних умов.

Значить, справа не в низькій температурі, констатує керівник дослідження Брайан Шварц з Університету Нью-Мексико. На його думку, люди можуть звикати до локальних змін клімату, навіть якщо вони переїхали, і для них відмінності зимової температури і річної починають відігравати важливу роль.

Плюс, на зиму припадає сплеск грипу. Це ще один фактор ризику смерті. Як було доведено, високий рівень поширеності респіраторних інфекцій негативно впливав на статистику смертей від проблем із серцем.

Меддейлі