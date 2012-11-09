Через землетрус у Гватемалі постраждали 1,2 млн людей

Загальна кількість жертв землетрусу, що стався у Гватемалі, сягнула 52 осіб, кількість постраждалих оцінюється в 1,2 млн чоловік.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив Президент Гватемали Отто Перес Моліна.

Зоною лиха оголошені департаменти Сан-Маркос, Кесальтенанго, Кіче і Уеуетенанго.

Магнітуда землетрусу склала 7,2. Стихія зруйнувала і пошкодила в цілому більше двох тисяч будинків.

Президент заявив, що це землетрус став найсильнішим у країні за останні 36 років.

У 1976 році в результаті потужних підземних поштовхів у Гватемалі загинули близько 23 тисяч чоловік, поранення отримали 70 тисяч осіб.