Через землетрус у Гватемалі постраждали 1,2 млн людей
09:57, 09 листопада 2012Зарубіжні новини
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Загинули 52 особи
Загальна кількість жертв землетрусу, що стався у Гватемалі, сягнула 52 осіб, кількість постраждалих оцінюється в 1,2 млн чоловік.
Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив Президент Гватемали Отто Перес Моліна.
Зоною лиха оголошені департаменти Сан-Маркос, Кесальтенанго, Кіче і Уеуетенанго.
Магнітуда землетрусу склала 7,2. Стихія зруйнувала і пошкодила в цілому більше двох тисяч будинків.
Президент заявив, що це землетрус став найсильнішим у країні за останні 36 років.
У 1976 році в результаті потужних підземних поштовхів у Гватемалі загинули близько 23 тисяч чоловік, поранення отримали 70 тисяч осіб.
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