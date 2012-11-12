У Шостці вилучили в 31-річного чоловіка 7 кг марихуани

На Сумщині у 31-річного жителя Шостки правоохоронці вилучили близько 7 кілограмів висушеної коноплі (марихуани).

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, працівники карного розшуку під час проведення оперативних заходів затримали неодноразово засудженого 31-річного місцевого жителя, який упродовж кількох останніх місяців в орендованому гаражі влаштував «міні-магазин», в якому збував бажаючим наркотики по оптовій ціні.

«Для документування противоправної діяльності чоловіка довелось докласти чимало зусиль. Складність полягала в тому, що чоловік ретельно конспірував свою діяльність, періодично змінюючи місця збуту наркотичної речовини. До того ж, його клієнтами були добре знайомі наркозалежні. Але правоохоронцям вдалося затримати зловмисника, як то кажуть на гарячому», - розповів начальник Шосткінського міськвідділу міліції Олександр Ємельяненко.

За його інформацією, під час проведення обшуку в орендованому гаражі співробітники міліції знайшли та вилучили близько 7 кілограмів подрібненої та висушеної коноплі (за попередніми даними, на суму 70 тисяч гривень за цінами чорного ринку), знаряддя для просіювання, «бульбулятор», скляні стакани та насіння конопель.

Під час допиту, чоловік розповів, що стакан марихуани у нього можна було придбати за ціною від 400 до 600 грн. в залежності від величини замовлення. А це, за його словами, значно менша сума, ніж брали звичайні реалізатори наркотиків. До того ж, про зустріч з клієнтами він домовлявся по телефону і місце зустрічі завжди встановлював сам.

Наразі правоохоронці встановлюють джерело походження марихуани. Чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, у відношенні нього вже порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України («незаконний збут наркотичних речовин»), згідно якої йому затриманому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскаці­єю майна.