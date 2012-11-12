У Чехії нелегальним алкоголем отруїлося 33 особи

Кількість жертв отруєння нелегальним алкоголем в Чехії досягло 33 осіб, в неділю в лікарні міста Фрідек-Містек помер 63-річний чоловік.

Як передає Чеське інформагентство ЧТК з посиланням на прес-секретаря місцевої поліції Габріелу Голчакову, з початку вересня по всій країні отруїлися метиловим спиртом близько 90 людей, багато хто з них осліпнув. Цей випадок масового отруєння алкогольною продукцією став найбільшим в Чехії за останні 30 років.

«Чоловіка було госпіталізовано приблизно місяць тому у зв`язку з отруєнням метанолом. Лікарі довго боролися за його життя, проте отруєння виявилося дуже сильним», - сказала прес-секретар.

Влада Чехії знову закликала співгромадян перед вживанням міцних алкогольних напоїв ретельно перевіряти походження продукції і наявність на пляшках акцизних марок.

ria.ru