Біля будівлі КДБ у Вітебську вибухнув піротехнічний пристрій

У неділю, 11 листопада, о 18.48 біля будівлі Управління КДБ Білорусі у Вітебській області сталося підірвання саморобного піротехнічного пристрою.

Як повідомив УНІАН начальник центру інформації і громадських зв`язків КДБ Білорусі Олександр Антонович, у результаті було пошкоджено два вікна.

«За попередніми даними, пристрій був картонним або пластмасовим тубусом, начинений 50-70 г піротехнічної суміші і поміщений у металеву банку місткістю 0,25-0,33 л без вражаючих елементів. У дію приведений шляхом підпалу», - зазначив О.Антонович.

Порушено кримінальну справу за статті 339 КК Білорусі (хуліганство).

«В результаті слідчих дій і на підставі свідчень свідків затримано трьох людей. Одна з них – із зовнішніми ознаками відхилень від нормальної поведінки раніше дзвонила в УКДБ з некоректними висловлюваннями на адресу органів влади», - сказав О.Антонович.

На місці події працює оперативно-слідча група.