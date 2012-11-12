Запахи допоможуть схуднути

У Сполучених Штатах особливу популярність давно набула система схуднення, яка пропонує втамовувати апетит за допомогою запахів. Принцип системи простий: приборкання почуття голоду відбувається за рахунок вдихання спеціальних ароматів. Вони впливають на певну частину мозку і допомагають контролювати апетит.

Особливо ефективним в цьому плані виявився аромат м`яти. Доктор Брайан Раудебуш, ад`юнкт-професор психології в Університеті Уілінг в Західній Вірджинії на основі своїх досліджень довів, що люди, які вдихають аромат м`яти до їжі, вживають у середньому на 1800 калорій менше, ніж зазвичай, протягом тижня.

Всього один невеликий мазок олією на зап`ясті або груди - і можна насолоджуватися прекрасним запахом і худнути при цьому. Приблизно такий же ефект робить масло ванілі.

korzonews.info