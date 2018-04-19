Якщо дитина відвідує "погані" сайти
Психологи: у підлітка порушується природний процес зародження чуттєво-еротичних уявлень і відчуттів...
Навіть якщо набрати в пошуковій системі слово «картопля», то, переходячи від посилання до посилання, ви все одно можете легко потрапити на порносайт, - говорить 14-річний Андрій. - Ну так, я вже бачив порнофільми. А що, все зрозуміло, як це буває, - нормально, немає питань!»
Сучасні підлітки, активні користувачі інтернету, рано чи пізно зіштовхуються з порно. 62% європейців від 14 до 18 років регулярно заходять на порносайти, дивляться фільми на DVD, фото, аніме чи комікси*. Причому вперше це відбувається все раніше: порноресурси стають доступними задовго до першого сексуального досвіду. Серед читачів Psychologies 27% зіткнулися з подібним зображенням, коли їм було менше десяти років, 46% - у віці від 10 до 14 років **. Як впливають на підлітків зустрічі з (відео) сексуальністю і чи дійсно є привід для хвилювань?
Досвід ініціації
«Перегляд порно і еротики, схоже, став своєрідною ініціацією, новим обрядом переходу в дорослість, - вважає психотерапевт Катерина Кадіїв. - Жорстке зображення статевого акту, як і вид оголеної жінки або чоловіка, запускає процес усвідомлення власної сексуальності: своїх фантазій, відчуттів, бажань ». Крім того, молоді люди, які надмірно опікувані батьками, все довше залишаються підлітками. «Відчути себе старше їм допомагає активна агресивна поведінка (вона здається проявом незалежності) і«заборонена» сексуальність, - погоджується психоаналітик Серж Тіссерон (Serge Tisseron). - Порнографія якраз і знаходиться на перетині того й іншого. Перегляд зображень, призначених лише для дорослих, дає підліткам відчуття, що і вони стали «великими».
Небезпека повірити
Іноді знайомство з «забороненим» і обмежується переглядом фільму категорії ХХХ. «Еротичне видовище діє на підлітків як запобіжний клапан: дозволяє розрядити пригнічені потяги і тим самим зменшує ймовірність того, що соціально неприйнятні бажання реалізуються», - вважає сексолог Ігор Кон ***. Небезпечним ж порно стає в той момент, коли підліток починає вірити в те, що сексуальне життя відбувається саме так, як показують у цих фільмах. «Моделі поведінки акторів нерідко стають свого роду наочним посібником еталонного сексу, - говорить вікової психолог Наталя Авдєєва. - Розпочавши власну інтимне життя, підлітки орієнтуються на екранний образ і переживають хворобливе розчарування».
«У молодих людей виникає впевненість, що вони здатні на все, - пояснює психолог-консультант Гюзель Ферцер. - А коли очікування (неминуче) не збігаються з реальністю, обидва партнери відчувають розгубленість, незадоволення. Ці переживання можуть бути настільки сильні, що у підлітка порушується природний процес зародження чуттєво-еротичних уявлень і відчуттів ». Подібний досвід колись пережив і 24-річний Вадим: «Порнофільм, який мій приятель стягнув у батька, мене вразив. Коли я пробував займатися сексом з дівчатами, то намагався відтворювати побачене. На моє здивування, партнерки реагували зовсім інакше, не відчуваючи того, що я від них очікував ».
«Сценаристи порнофільмів не враховують почуттів і бажань своїх персонажів, - коментує сексолог Наїда Добаєва. - Порно, еротика завжди механістично підходять до інтимних стосунків, це виключно технічне і генітальне сприйняття сексуальності».
«З порно я дізнався про те, що таке тіло жінки, але головне, воно дуже сильно мене збуджувало», - продовжує свою відверту розповідь Вадим, додаючи, що регулярно дивився порнофільми з 13 до 18 років. «Підлітки шукають «відверті» зображення в першу чергу для того, щоб відчути сексуальне збудження», - підтверджує Наїда Добаєва. Порнографія розширює їх «відеотеку» сексуальних фантазій: фільми - короткий шлях до того, щоб негайно відчути максимум сексуального задоволення, не вдаючись до сексуальних відносин з партнером. «Порнографія губить уяву підлітків, тому що зводить сценарії інтимного життя до стереотипних картинок і сюжетів, які нібито вичерпують все, що відбувається між партнерами, - продовжує сексолог. - Тим часом саме уява, фантазії роблять задоволення насиченим».
«Як колись Вадим, 14-річні і сьогодні «купаються» в стереотипах, але більшість років до 18 звільняються від них. Вони дізнаються щось з прочитаного, щось з розмов з батьками або з обговорень з друзями побаченого на сайтах », - розповідає Катерина Кадіїв. Вірити чи не вірити в те, що вони бачать у фільмах категорії ХХХ, залежить багато в чому від того, чи є у них можливість про це говорити. Якщо підлітки не можуть зіставити свою точку зору з думкою друзів або дорослих, вони ризикують залишитися в полоні своїх забобонів.
Важливий і небезпечний етап
17-річна Ксенія ще не вступала в сексуальні відносини, але вже потрапляла за посиланнями на порносайти. «Це просто кіно, - вважає вона. - Артисти виконують команди режисера, а не діють під впливом почуття ». Як і Ксенія, більшість підлітків все менш схильні вірити таким фільмам, дистанціюються від них. Власний досвід створення зображень за допомогою мобільного телефону, цифрового фотоапарата або відеокамери допомагає їм краще розуміти, як «влаштоване» кіно. Але чимало серед підлітків і тих, хто, як 11-річний Іван, побачене сприймає буквально. В інтернеті він натрапив на дуже жорсткий по реалістичності фільм. «Я як примерз до екрану, - згадує він сьогодні, через дев`ять років. - Пам`ятаю свою паніку, що зі мною теж зроблять таке. Батькам я, звичайно, не міг сказати про те, що бачив, і жив, як у кошмарі ...»
«Якщо поруч немає дорослого, якому підліток довіряє і з ким може обговорити те, що його хвилює, порно дійсно здатне травмувати його психіку, надовго загальмувати (або надмірно активізувати) його сексуальний розвиток», - говорить Наталя Авдєєва. Адже в сексуальне виховання, як і у вихованні взагалі, діалог між дитиною і дорослим - єдиний захист від всіляких помилок, невірних і небезпечних тлумачень.