Як підвищити імунітет восени

Є кілька способів подбати про нашу імунну систему

1. Поменше спиртного

В холод велика спокуса зігрітися чим-небудь «гарячим». Чарка міцного спиртного дійсно гріє, однак потрібно пам`ятати про те, що алкоголь це потужний іммуносупрессант. Чим більше алкоголю - тим слабкіше ваш імунітет.

2. Поменше стресу

Хронічний стрес - це завжди імунодефіцит. Життя без стресу неможливе, однак якщо він стає постійним, значить, потрібно щось змінювати. Може, зараз - найбільш відповідний час? Зрештою, є речі, які може дозволити собі кожен: розслаблююча ванна і вечір, коли вирушаєш спати раніше, щоб гарненько відпочити.

3. Побільше білка

Професор, декан фармацевтичного факультету РГМУ, віце-президент Російського наукового товариства імунологів Іван Генріхович Козлов: «Імунна система споживає багато білка. Щоб дати генералізовану імунну відповідь, наш організм виробляє кілька мільярдів нових клітин загальним обсягом приблизно з кулак і синтезує півсклянки - стакан білка. Імунодефіцит - брак матеріалів для такої відповіді. А для сприятливого фону потрібні вітаміни. Словом, дієта повинна бути багата білком (м`ясо, молочні продукти), овочами та фруктами. »

4. Допомогти зсередини

Часник, цибуля, зелень, брокколі, морква, чай, імбир - всі ці продукти допомагають підвищити імунітет. А часник, цибуля і імбир до того ж натуральні антисептики.

5. Сила запаху

Якщо хочете зробити повітря квартири чистіше, вдайтеся до ароматерапії. Такі олії, як чайна, м`ятна, евкаліптова і кипарисова, сприяють знезараженню повітря.

6. В здоровому тілі - здоровий дух

У холоди хочеться поменше виходити з дому, хоча якраз у цей період рух особливо необхідно: пробіжки, басейн, фітнес, спортивні секції - все це наші помічники в боротьбі за свій імунітет.

7. Загартовування

Спосіб, який робить тіло міцніше - але тільки за умови, що ви до нього готові. Загартовуванням не рекомендується займатися, якщо ви відчуваєте нездужання.

8. Посміхайтеся!

Чим краще у людини настрій, тим менше шансів розкиснути, в тому числі і у фізичному сенсі: наша психіка сильно впливає на самопочуття організму. Тому радісні емоції це теж спосіб подбати про власне здоров`я.

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