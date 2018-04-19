Наші хвилювання позначаються на здоров'ї
Всі наші переживання - погані і хороші - буквально «записуються» в м`язах. Саме тому багато емоційних проблем можна вирішити через роботу з тілом...
Всі наші переживання - погані і хороші - відкладаються в тілі, буквально «записуються» в м`язах. Саме тому багато емоційних проблеми можна вирішити через роботу з тілом.
Напевно, ви не раз помічали: коли сердишся, але не можеш відкрито висловити своє несхвалення - губи самі собою стискуються в тоненьку ниточку. Коли вам сумно і самотньо, хочеться згорнутися калачиком, як ембріон. А від раптового переляку тіло немов кам`яніє, і голова втискається в плечі. Так, дійсно: все, що ми відчуваємо, відбивається на нашому тілі.
Данський психотерапевт Лізбет Марчер теж помітила цю закономірність. Спостерігаючи за своїми пацієнтами, вона зрозуміла, що за одних і тих же психоемоційних проблем у людей є схожі фізичні прояви. Іншими словами, якщо людина боїться, у неї буде напружена одна м`язова група, якщо гнівається - інша.
Свій метод Лізбет Марчер назвала бодинаміка (від англ. body - тіло, dynamic - динаміка). У ході бодинамічної роботи надмірно затиснуті м`язи отримують розслаблення, і навпаки, обм`яклі, «капітулюючі» перед життям - приходять у тонус. Виходить зворотна реакція: коли наші м`язи приходять у норму, гармонізується і душевний стан.
Біографічна довідка
Метод бодинамікі був заснований датським психотерапевтом Лізбет Марчер в 70-х роках минулого століття. В основі методу - вікова психологія, анатомія і вікова фізіологія нервово-м`язової системи. Для вирішення тих чи інших психоемоційних проблем бодинаміка приводить в дію тілесно-орієнтовану практику. У даний момент Лізбет Марчер має приватну практику, спеціалізується на роботі з дітьми, проводить семінари по всьому світу. Разом з нею трудяться її дочка, чоловік і багато колег різних країн.
Сім «Я»
Формування особистості людини починається ще до її народження і триває, відповідно до теорії Лізбет Марчер, до 12-13 років. Саме на цьому відрізку життя відбувається потужний психомоторний розвиток дитини - освоюються різні групи м`язів, закладаються певні схеми поведінки, формується модель характеру. У бодинаміці існує 7 структур характеру - кожна з них закладається в певному віці (ці структури немов нашаровуються одна на одну: попередня закінчується, і в цей же самий час починається наступна).
1. Структура існування (ІІ триместр вагітності - 3 місяці).
Ключовими в цей період є такі питання: чи був малюк бажаний, чи зраділи батьки вагітності, як протікали пологи і перші години після народження, чи годували крихітку грудьми, чи достатньо уваги приділяла малюкові мама?
Якщо цей етап був пройдений успішно, у дитини закладається базове почуття довіри до світу, глибока переконаність у тому, що він має право на існування. Якщо ж, наприклад, вагітність була небажаною, то в дорослому житті така людина може відчувати, що світ її не приймає, що вона нікому не потрібна і ніхто її не любить.
2. Структура потреб (1 місяць - 1,5 року).
Тут формується важлива група м`язів, що відповідає за навички підняття голови, перевертання, сидіння, повзання, ходьби. І закладається уміння приймати турботу, домагатися свого. Коли малюк вчиться повзати, у нього також формується інстинкт самозбереження, здатність добиратися туди, куди потрібно.
Згадай: у більшості діток є період, коли вони повзають попою назад - саме тоді чоловічок освоює уміння пригальмувати і здати назад (що в дорослому житті часом виявляється дуже потрібним). Але буває, що деякі дітки «пропускають» етап повзання: відразу стають на ніжки і намагаються ходити. У цьому випадку батьки можуть надати своїй дитині недоотриманий досвід, граючи з нею в ігри, які передбачають активне повзання.
3. Структура автономії (8 місяців - 2,5 року).
Малюк продовжує досліджувати світ і починає усвідомлювати самого себе як автономну одиницю. У більшості діток настає період «Я сам», коли малятко прагне все робити самостійно: шнурувати черевички, накладати кашу в тарілку. Батькам важливо запастися терпінням і дозволити малюку в повній мірі прожити стан «Я сам» - інакше пізніше можливі великі проблеми з самостійністю.
Також в цей період формується структура допомоги та підтримки. Коли дитинка вчиться ходити, батьки підтримують її ззаду за спинку. Так от, всі мами і тата, не усвідомлюючи цього, кладуть долоню на одне і те ж місце: на найширший м`яз спини. Саме він відповідає за відчуття: «якщо мені потрібна допомога, я обов`язково знайду її».
4. Структура волі (2 - 4 роки).
Дитина пробує батьків «на міцність»: не слухається, поступає по-своєму, пустує. Дорослим важливо дотримати золоту середину. З одного боку, не слід придушувати енергію дитини (в іншому випадку у нього може розвинутися установка: «я все роблю неправильно»), з іншого - не допускати вседозволеності (це загрожує стереотипом: «весь світ зобов`язаний під мене прогнутися»).
5. Структура сексуальності (3 - 6 років).
Період, коли дівчатка хочуть вийти заміж за тата, а хлопчики - одружитися на мамі. Якщо цей етап буде пройдений благополучно, в майбутньому у людини не буде складностей з встановленням близьких відносин. Але часто буває так, що через нестачу сексуальної культури ця структура затьмарюється почуттям сорому, комплексами, «затисненням» чуттєвого початку.
6. Структура думок (5 - 9 років).
В ідеалі, на цьому етапі закладається установка: «Я маю право формувати власну думку, висловлювати її і змінювати». Так відбувається, якщо дитині дозволяють відкрито проявляти свої почуття і емоції, говорити про свої потреби. Якщо ж малюк постійно чує: «Закрий рот!», У нього є всі шанси стати сором’язливим, не вмітиме відстоювати свої інтереси. У таких людей, як правило, навіть нижня частина обличчя (рот, губи, підборіддя) розвинена досить слабо.
7. Структура солідарності (7-12 років).
Опиняючись частиною великої групи (вступ до школи) кожна дитина по-своєму вчиться з нею взаємодіяти. Хтось одразу стає лідером, хтось - аутсайдером, а інша дитина - сірим кардиналом. Основна проблема цього віку - встановлення балансу між своїм «Я» і потребами інших.
При успішному проходженні цього періоду людина вчиться бути частиною групи, не втрачаючи при цьому власної індивідуальності.
Підлітковий вік - це час повторного (і більш швидкого) проходження через всі перераховані вище структури. Відбувається свого роду «закріплення пройденого». У подальшому житті людина зазвичай керується тими моделями, які виробилися в неї при проходженні тієї або іншої структури. Втім, один з принципів бодинамікі говорить: «Ніколи не пізно!».
Це означає, що в будь-якому віці є шанс отримати новий тілесний досвід, по-новому переписати м`язову пам`ять - і таким чином, змінити своє життя на краще.
Працюємо з тілом - результат в голові
Досвідчений фахівець з бодинаміки може зробити досить достовірні висновки про психоемоційний стан клієнта ще до того, як той почне розповідати про свої проблеми - просто спостерігаючи за його поставою, ходою, жестами, мімікою, тембром голосу.
Психотерапевти, практикуючі бодинаміку, зобов`язані досконало знати карту людського тіла, володіти повною інформацією про роботу м`язів. Ось простий приклад того, як це працює.
«На самому початку роботи з одним клієнтом я звернула увагу на характерну деталь, - розповідає психолог Тетяна Груша. - Згадуючи приємний епізод зі свого життя, цей чоловік сказав: «Я був такий щасливий» - і при цьому рукою накреслив у повітрі дугу: спочатку вгору, а потім різко вниз. Я змогла припустити, що щастя для цієї людини - це впасти на дно. Так воно і виявилося: з`ясувалося, що довгі роки у цього чоловіка були проблеми з алкоголем».
Основний акцент у бодинаміці зосереджується на роботі з тілом - на тому, щоб у м`язах «записалася» нова, позитивна інформація. Для цієї мети використовуються самі різні практики: групові, індивідуальні, в парі з психотерапевтом.
Застосовується масаж, дихальна гімнастика, спонтанні танці, різні рухові вправи. До речі, один з групових бодинамічних процесів - це трансформація досвіду народження.
За допомогою інших людей людина проживає відчуття, схожі з тими, через які вона проходила під час перейм, просування по родових шляхах, власне, появи на світ. Така робота вимагає попередньої підготовки і внутрішньої готовності - але результати просто вражаючі!
Людина абсолютно по-новому вибудовує відносини зі світом, знаходиться рішення проблем, які довгі роки здавалися нерозв`язними. У бодинаміці є багато вправ, спрямованих на центрування (відчуття свого «Я»), вибудовування кордонів власної особистості, на заземлення (вміння перебувати тут і зараз), взаємодія, розслаблення і т.д.
Також бодинаміка ефективно працює з наслідками травматичного шоку (як правило, мова йде про подію, що викликала сильне емоційне потрясіння: насильство, стихійне лихо, смерть близької людини, розлучення і т.д.).
У цьому випадку дуже важливо не дати людині «застрягти» в її переживаннях. Адже, якщо наслідки травматичного шоку не будуть опрацьовані протягом 6 місяців, то вона може «скачати» в посттравматичний синдром - а це стан пов`язаний з важкими руйнівними процесами в організмі, хворобами.
Методи бодинаміки допомагають людині подивитися на подію з нею як би з боку, вчать її не втрачати контакт з реальністю і знайти в собі сили і мету жити далі. Звичайно, це непроста і тривала робота. Але результат того вартий: в результаті, навіть з дуже непростих випробувань людина виходить переможцем!
Реальна історія
Шокова травма подолана!
Одного разу до мене на прийом потрапив юнак у стані явної шокової травми. Хлопець не пам`ятав деталей події, втратив орієнтацію в часі (плутав години, дні і тижні), втратив інтерес до улюбленого бізнесу, пропав апетит, сон, боявся сісти за кермо автомобіля. У цей стан його повалила зрада коханої дівчини. Ще напередодні того, що сталося вони планували спільний відпочинок з пропозицією руки, купили квитки - а на наступний день вона заявила, що любить іншого.
Хлопець явно потрапив в стан шокової травми і терміново потребував допомоги психолога! Насамперед ми з ним сформували групу безпечних людей. Це було 7 чоловік з оточення клієнта, які пообіцяли, що він може звертатися до них за підтримкою у будь-який час дня і ночі. Вони витягали його на пікніки, приїжджали в гості - словом, не давали закисати.
Потім ми провели ряд тілесно-орієнтованих практик, спрямованих на повернення в реальність, на посилення почуття безпеки, задіяли внутрішні резерви молодої людини, відновили його особисті пікові стани тіла в моменти успіху. Через якийсь час юнак здійснив «втечу» - вирушив разом з групою безпечних людей у закордонний круїз.
Він повернувся з цієї поїздки окрилений, повний нових ідей, з чітким покроковим планом своїх цілей на найближчий час. Я рада, що він звернувся до мене за допомогою вчасно - і в підсумку шокова травма не затягнула його, не поглинула в ПТРС. Зараз у цієї молодої людини все в житті, в тому числі і в особистому, у повному порядку.