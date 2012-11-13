У Чилі стався землетрус

Землетрус магнітудою 6,0 стався сьогодні в Чилі. Про це повідомляє

з посиланням на Геологічну службу США.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 338 км. на захід від Пуерто-Чакабуко. Осередок залягав на глибині 9,7 км. Тривога цунамі не оголошувалася. Інформація про руйнування і жертви не надходила.

У Чилі спостерігається висока сейсмічна активність. Країна досі оговтується від наслідків сильного землетрусу магнітудою 8,8, який стався 27 лютого 2010 року і спричинив цунамі.