Діти мало п'ють води

Учені провели дослідження щоб з`ясувати, чи достатньо води випивають діти. Виявилося, що 60% дітей знаходилися на стадії зневоднення.

Дослідження проводили на 450 британських дітях у віці 9-11 років.

Учені вирішили перевірити, що ж вранці їдять і п`ють діти. Також була виміряна концентрація сечі - основного показника рівня гідрації.

Професор Жерар Фридлендера з Медичної школи Університету Декарта спантеличений, адже такі висновки дуже тривожні. Діти не споживають на початку дня достатній об`єм рідини і не здатні підтримувати водний баланс. А діти особливо схильні до обезводнення, адже вони зазвичай не звертають уваги на спрагу.

Дослідження французький дітей та дітей США показало схожі результати: від 62,2% до 64% ​​дітей приходили в школу, отримавши недостатній обсяг води.

Рекомендована кількість води в день для дітей 9-13 років становить:

(Рекомендації Європейського управління з безпеки продуктів харчування)

для хлопчиків - 2,1 літра

для дівчаток - 1,9 літра

korzonews.info