Обійми зміцнюють імунітет

Регулярні обійми є профілактикою серцево-судинних захворювань і стресу, допомагають зняти втому, зміцнити імунітет і боротися з інфекціями. Про це свідчать результати дослідження.

Психологи під керівництвом д-ра Яна Астрома провели експеримент за участю чоловіків і жінок у віці 20-49 років. Виявилось, що лише 10 секунд обіймів допомагають нормалізувати кров`яний тиск і підвищують рівень гормонів, пов`язаних із зменшенням стресу. Емоції, викликані обіймами, викликають корисні для здоров`я біохімічні і фізіологічні процеси, пояснюють психологи.

likar.info