Одружені чоловіки живуть на 7 років довше

Виявляється, що одружуватися корисно для здоров`я чоловіка і тривалості його життя.

Як стверджує доктор Брайан Бейкер з університету Торонто: «Ніщо не може порівнятися з щасливим і стабільним шлюбом». За результатами багаторічних досліджень американських учених, одружені чоловіки знаходяться в кращій фізичній і психічній формі, ніж неодружені.На здоров`я чоловіків впливають не тільки високі зарплати, соціальні зв`язки, але і те, що всі неприємні життєві колізії подружжя переживає разом, підтримуючи один одного.

У одружених чоловіків значно знижується ймовірність захворіти діабетом, інсультом, інфарктом. Але це тільки в тому випадку, якщо шлюб вдалий, тобто чоловік відчуває себе щасливим зі своєю другою половинкою. Цікаві дослідження провели на цю тему і ізраїльські учені: вони проаналізували історії хвороби 10059 чоловіків, що працюють в різних сферах і на різних підприємствах і що пройшли обстеження в кардіологічному центрі.

Виявилось, що від небезпечних для життя хвороб страждають здебільшого неодружені чоловіки і ті, хто вважає свій брак невдалим. Саме серед цієї категорії чоловіків найчастіше інсульт закінчувався летальним результатом.Займалися вивченням цієї проблеми і британські учені.

Так професор Ендрю Освальд і доктор Джонатан Гарднер з департаменту економіки Варвікського університету, вивчивши дані про більш як 12000 чоловіків, що беруть участь в Британському дослідженні домашніх господарств і Британському дослідженні пенсіонерів, з`ясували, що одружені чоловіки, що не зловживають алкоголем і не курять, жили на 7 років довше, ніж їх неодружені однолітки, що також не мають шкідливих звичок.

newsland.ru