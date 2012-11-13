Парацетамол викликає у дітей астму

Дошкільники, яким батьки часто дають препарати на основі парацетамолу, схильні до розвитку астми, виявили данські учені.

Ці ліки використовуються як знеболюючий і жарознижуючий засіб. Нове дослідження, проведене педіатрами з Університету Копенгагена, свідчить, що є зв`язок між прийомом парацетамола і розвитком астми у дітей. На думку експертів, парацетамол викликає в організмі маленьких дітей зміни, які роблять їх більш уразливими до запалень і алергії.

Дослідження за участю 336 дітей, за якими спостерігали від народження до 7-річного віку, показало: що частіше діти одержували парацетамол в перший рік життя, то вищий у них був ризик розвитку астми.

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