У Росії у 10 разів збільшили штрафи за продаж алкоголю дітям

У Росії вдесятеро збільшили штрафи за продаж алкоголю неповнолітнім.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідний закон «Про внесення змін до статей 3.5 і 14.16 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення» підписав Президент РФ Володимир Путін.

У частині 1 статті 3.5 «Адміністративний штраф» стосовно зазначеного правопорушення передбачено підвищені розміри адміністративних штрафів: для громадян – до 50 тис. рублів (1,7 тис. дол.), для посадовців – до 200 тис. рублів (6,7 тис. дол.) і для юридичних осіб – до 500 тис. рублів. (17 тис. дол.)

Федеральний закон прийнятий Державною Думою 26 жовтня 2012 року і схвалений Радою Федерації 31 жовтня 2012 року.