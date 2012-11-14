Як лікувати понижений артеріальний тиск

"Перша помилка усіх гіпотоніків – кава, а помилка лікарів – приписувати елеутерокок, - пояснює фітотерапевт Олена Васьківська. - Звісно, і те і інше тимчасово покращує стан гіпотоніка, але лікувального ефекту від цього немає."

Лікар порадила простий рецепт ліків з лимону: 6 лимонів без кісточок перемолоти у м`ясорубці, висипати у банку. Долити туди 1 літр кип`яченої охолодженої води та півлітра рідкого меду. Півтори доби настоювати у холодному місці. Приймати тричі на день за півгодини до прийому їжі по 50 грамів. Вживати доки не закінчаться ліки.

Порадила також взяти собі за звичку їсти гарбузове насіння - воно стабілізує кров`яний тиск. Хоча б 50 грамів у день дозволяють відчути дуже швидке покращення самопочуття.

Цілющі трави можуть вилікувати понижений тиск, проте таке лікування тривале.

"Мушу сказати, що варто декілька курсів лікування різними відварами пройти, ніж заліковуватись таблетками з невідомими побічними ефектами. Між курсами лікування травами має бути хоча б місяць відпочинку. У той час можна насіння полузати чи лимонним настоєм полікуватись", - зауважує фітотерапевт.

Лікар порадила пити щоразу різні відвари. Один приблизно 3 тижні, потім місяць відпочити, і приступати до прийому іншого збору. До прикладу, можна приготувати такий збір: по 1 частині кореня лепехи та ягоди ялівцю, по 2 частини трави вероніки, трави суниці та квітки цикорію, по 4 частини плодів шипшини, рути пахучої та кореня любистку, додати туди 12 частин трави звіробою. Три столові ложки суміші залити 0,5 л кип`ятку і залишити в термосі на ніч. З ранку процідити і пити настій у теплому вигляді за півгодини до їди, розділивши всю кількість на три прийоми.

Наступним можна зробити такий: листя берези – 6 частин, трава будри – 2 частини, кореневище з корінням оману – 1 частина, плоди суниці – 4 частини, трава кропиви – 4 частини, листя подорожника – 2 частини, трава споришу – 4 частини, трава татарника – 14 частин, трава деревію – 2 частини та плоди шипшини – 4 частини. Настоювати та пити так, як і перший.

Ще можна приготувати збір з 4 частин листя берези, трави вероніки, кореня кульбаби, 1 частини кореневища з коріння оману, 2 частини листя суниці, 2 частини кропиви, листя смородини, 1 частку листя м`яти, 10 часток трави татарника, 2 частини хвоща польового та 6 частин плодів шипшини. 2-3 столові ложки збору залити 0, 5 л окропу. Настояти в термосі усю ніч. На наступний день пити настій протягом дня.

Також варто спробувати настоянку зі склянки окропу та 20 г трави їдкого очитку. Приймати столову ложку тричі на день.

"Головне, пам`ятайте, що для гіпотоніків важливо добре висипатись, часто бувати на свіжому повітрі та багато рухатись. Хвилювання та нерви шкідливі усім, але гіпотонікам особливо важливо жити у спокої та гармонії", - запевняє фітотерапевт.

gazeta.ua