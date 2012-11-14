Відсутність апетиту - серйозний симптом

Відсутність апетиту на тлі серйозного дефіцит ваги – привід не відкладати візиту до лікаря. Такі симптоми можуть бути ознаками різних захворювань. Про це розповіла столичний лікар-дієтолог, ендокринолог Наталія Олександрівна Самойленко.

Лікар не рекомендує приймати стимулятори апетиту – вони можуть серйозно нашкодити здоров`ю. Необхідно пройти обстеження, оскільки відсутність апетиту може свідчити про наявність ендокринних або нервових порушень, захворювань органів травлення і інших серйозних хворобах.

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