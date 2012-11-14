Майже кожна жінка хоче мати шовкову і об`ємну копицю волосся. Що робити, якщо волосся тонке і неслухняне? Дізнайтеся з нашої статті.

Ми попросили стиліста Каролін Ерлаха (Австрія) розповісти, як зробити волосся пишним і здоровим.

Засоби по догляду

Вибирайте правильні продукти для волосся. Для ослабленого волосся слід вибирати засоби по догляду, на яких написано «для тонкого волосся», так як їх склад відрізняється від інших засобів по догляду. Звертайте увагу на етикетку. Ні в якому разі не купуйте засоби, у складі яких є силікон. Для тонкого волосся ідеально підійдуть засоби на основі оливкової олії, яка допоможе наситити пошкоджене волосся. Для додаткового обсягу використовуйте шампуні на основі пшениці, хни і листя чаю. Також зверніть на порошкові засоби для створення об`єму.

Укладання

Волосся ні в якому разі не можна пересушувати. Перед сушінням нанесіть на волосся термозахист, яка допоможе зберегти структуру волосся. Для більшого обсягу перукарі рекомендують сушити волосся майже сухими. Тобто, після природного висихання ви можете злегка підправити форму. Створити додатковий обсяг допоможе велика кругла щітка. Чим більше діаметр, тим більше буде обсяг. Досягти обсягу можна за рахунок завитків. Для цього вам знадобляться великі бігуді і пінка для волосся з поновлюючими компонентами. Що стосується волосся, дозвольте йому самостійно висохнути. Ні в якому разі не наносіть лак на волосся. Він висушує пасма і руйнує їх структуру.

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