Мед - найкращі ліки від кашлю

Дослідження показало, що мед справляється з нападами кашлю краще, ніж лікарські сиропи і пігулки. Досить прийняти всього 10 грамів меду.

Ізраїльські лікарі перевірили ефективність меду на групі з 300 дітей 1-5 років, які мають інфекції горла. Три чверті з них перед сном взяли чайну ложку меду евкаліпта, або цитрусового меду, решта отримали плацебо. На наступний день батьків попросили розповісти про тяжкість нічного кашлю у дітей, і наскільки він заважав дітям спати.

За час лікування стан дітей, які приймали плацебо, в цілому покращився, однак діти, які брали на ніч мед, видужували набагато швидше. Вже в першу ніч кашель їх мучив набагато менше, і вони спокійно спали, пише The Telegraph.

Справа в тому, що в меді міститься велика кількість антиоксидантів. Він може повністю замінити сиропи від кашлю. До того ж було доведено, що багато сиропів взагалі не працюють і навіть становлять небезпеку при передозуванні.

Однак пам`ятайте, що дітям у віці до одного року мед протипоказаний.

korzonews.info