Поєднання продуктів, які допоможуть схуднути

Для того, щоб прискорити метаболізм і, як наслідок, позбавитися зайвої ваги, мало їсти правильні продукти. Їх треба ще і правильно поєднувати. Ми розповімо як.

Кефір з фруктами

Кефір прискорює процес травлення, а якщо пити його разом з фруктами, то він допомагає мікроелементам і вітамінам, які містяться у фруктах, швидше засвоїтися. Але краще всього вибирати який-небудь один фрукт для одного прийому, оскільки не всі вони поєднуються між собою.

Чорниця і виноград

Саме ці дві ягоди в поєднанні дають могутній ефект - при взаємодії вони підсилюють корисні властивості одна одної.

Морква з олією

Красиві нігті і волосся, хороший зір і опір інфекціям - ось далеко не повний список плюсів, які забезпечить тобі морквяний сік на сніданок. Але оскільки вітамін А, що міститься в моркві, засвоюється за допомогою жирів, не забудь додати чайну ложку рослинної (оливкової) олії.

Рис і овочі

Рисова крупа - це ідеальний природний абсорбент (особливо це стосується неочищеного рису). Він вбирає в себе всі шкідливі речовини, які потрапляють в організм, виводить солі і шлаки. Дієтологи рекомендують готувати рис з овочами - з гарбузом і, особливо, з червоним перцем.

Риба і лимон

Завдяки тому, що калорійність риби невелика, її включають в різні дієти для зниження ваги. Цей продукт дозволяє не тільки скинути зайву вагу, але і збагатити організм корисними речовинами і вітамінами. Вітамін С, що міститься в лимоні, прискорює засвоєння заліза, яким багата риба. До речі, дуже цікаво, що чим більше люди вживають морепродуктів, тим довше живуть. В середньому, йдеться про різницю в 5-10 років. Більше всього довгожителів саме в морських регіонах.

Апельсиновий сік і вівсянка

Не дивлячись на те, що поєднання вівсянки з апельсиновим соком сприятливо впливає на серцево-судинну систему - сприяє очищенню судин, дослідження американського Департаменту сільського господарства показали, що ці два продукти мають і негативний вплив. Разом вони збільшують кількість холестерину в організмі.

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