Розкрили таємницю інтуїції
13:03, 14 листопада 2012Зарубіжні новини
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Мозок аналізує інформацію на підсвідомому рівні
Інтуїції можна довіряти на 90%. До такого висновку прийшли ізраїльські учені.
Співробітники Університету Тель-Авіва вивчили, яким чином логіка і інстинкти людини впливають на ухвалення відповідальних рішень. Виявилось, що рішення, засновані на інтуїції, виявляються правильними в 90% випадків.
Автори дослідження вважають, що мозок діє по спеціальній системі для вирішення складних завдань. Напевно, інстинкти (інтуїція) з`являються на основі ретельного аналізу інформації. Цей аналіз мозок проводить на підсвідомому рівні, а людина одержує остаточне рішення, яке називає інтуїцією.
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