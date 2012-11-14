Розкрили таємницю інтуїції

Інтуїції можна довіряти на 90%. До такого висновку прийшли ізраїльські учені.

Співробітники Університету Тель-Авіва вивчили, яким чином логіка і інстинкти людини впливають на ухвалення відповідальних рішень. Виявилось, що рішення, засновані на інтуїції, виявляються правильними в 90% випадків.

Автори дослідження вважають, що мозок діє по спеціальній системі для вирішення складних завдань. Напевно, інстинкти (інтуїція) з`являються на основі ретельного аналізу інформації. Цей аналіз мозок проводить на підсвідомому рівні, а людина одержує остаточне рішення, яке називає інтуїцією.

likar.info