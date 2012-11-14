Від запаху залежить ставлення до людей

Навколишні запахи впливають на поведінку людини, довели вчені з Університету Південної Бретані. Наприклад, запах свіжоспеченого хліба робить людей добрішими по відношенню до незнайомців.

У ході дослідження одну групу добровольців попросили стояти біля дверей пекарні, а іншу - поряд з магазином одягу. Ще кілька учасників, про яких не знали вище названі добровольці, повинні були перед ними як би випадково упускати на асфальт свою річ. Виявилося, що свою допомогу запропонували 77% учасників, які стояли біля пекарні, і тільки 52% тих, хто стояв біля магазину.

Приємний запах робить людей альтруїстами, резюмували автори дослідження.

korzonews.info