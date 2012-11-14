Заняття на тренажерах знижують апетит

Прийнято вважати, що фізичні вправи викликають відчуття голоду і, як наслідок, стимулюють апетит, але дослідження показує зворотне. Експерти з`ясували, що лише 30 хвилин, проведених в тренажерному залі, знижують апетит.

Результати дослідження показують, що в уранішній час відчуття голоду значно знижується, якщо до цього людина впродовж 45 хвилин займалася на біговій доріжці. За словами директора лабораторії енергетичного обміну в Університеті Массачусетсу Амхерст Баррі Брауна, заняття спортом можуть зробити істотний вплив на зниження відчуття голоду.

Така закономірність наголошувалася і раніше. Тому фахівці задумалися над тим, чому заняття спортом, не дивлячись на придушення апетиту, часто не сприяють позбавленню від надмірної ваги.

Дослідники підкреслюють, що навіть у разі занять спортом з метою позбавлення від зайвих кілограмів, необхідно обмежити вживання їжі і вести особистий щоденник прийомів їжі.

newsland.ru