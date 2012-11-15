Як прожити довго

Вчені та лікарі радять дотримуватися простих правил, щоб прожити довго.

1. Слідкуйте за харчуванням. Вживайте в їжу тільки свіжі продукти. Робіть меню максимально різноманітним. Це дасть можливість клітинам відновлюватися і оновлюватися. А це, в свою чергу, робить організм менш сприйнятливим до захворювань.

2. Але не переїдайте! Фраза «їсте на 40% менше - живете в 1,5 рази довше» - вірна.

3. Складайте меню у відповідності з віком. Так у віці 30 років жінкам і чоловікам слід регулярно вживати печінку і горіхи. Це сприяє омолодженню шкіри. Після 50-ти в меню повинні переважати продукти, що містять кальцій і магній, (риба і морепродукти), так як це зміцнює серцевий м`яз і судини.

4. Помірні фізичні навантаження. Головне правило - щоденна ходьба не менше трьох кілометрів (у будь-якому віці). Недолік руху призводить до повного збою роботи організму.

5. Сім`я і шлюб безсумнівно продовжують життя. Звичайно, якщо відносини засновані на люби і довірі.

6. Активна життєва позиція. Людина, яка прагне до мети і домагається її, менше схильна до нудьги і апатії. Улюблена цікава робота - теж спосіб продовжити життя.

7. Навантажуйте мозок. Як тільки ви починаєте менше використовувати мозок, він «старіє» і призводить до старіння всього організму. Вивчайте мови, читайте гарну літературу - змушуйте мозок працювати.

8. Спіть у прохолодному приміщенні. Ідеальна температура спальні 17-18 С.

9. Шанобливо і з любов`ю ставитеся до себе. Балуйте себе, заохочуйте. Ставтеся до себе критично, але без самоїдства.

10. Не збирайте в собі негативних емоцій. Дозволяйте вихлюпуватися гніву і роздратуванню (можна це робити наодинці з собою). Хочеться поплакати - плачте! Емоційні люди живуть довше.

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