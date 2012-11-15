Дитячий почерк відображає настрій
Хлопчик боїться вчительки...
Син ходить в перший клас. Він уже навчився писати друкованими літерами.
У прописах все гаразд, а от у звичайному зошиті він раптом став писати дуже дрібно, і ніякі клітини-лінієчки не допомагають. З чим це може бути пов`язано?
У такій ситуації потрібно бачити не тільки зошит дитини, а й обов`язково поспілкуватися з самим малюком.
Найкраще буде звернутися з проблемою до шкільного психолога.
Причин у такого явища як зменшення почерку може бути декілька. Наприклад, хлопчик боїться вчительки, яка цілком може бути занадто суворою і владної.
Поговоріть з сином і з`ясуйте, як він ставиться до вчительки, чи подобається йому ходити до школи. Іноді так проявляється відчуття тривоги, яке виникає у дитини. Наприклад, її ображають деякі діти-однокласники.
Є взагалі така закономірність - чим більші букви, тим вище самооцінка людини, чим менше літери - тим нижче самооцінка. У будь-якому випадку, таке зменшення почерку говорить про те, що у дитини є якась проблема, яка потребує вирішення, і добре, що ви звернули на це увагу.