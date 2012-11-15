Дитячий почерк відображає настрій

Син хо­дить в пер­ший клас. Він уже на­вчив­ся пи­са­ти дру­ко­ва­ни­ми літерами.

У про­пи­сах все га­разд, а от у зви­чай­но­му зошиті він рап­том став пи­са­ти ду­же дрібно, і ніякі клітини-лінієчки не до­по­ма­га­ють. З чим це мо­же бу­ти пов`яза­но?

У такій ситуації потрібно ба­чи­ти не тільки зо­шит ди­ти­ни, а й обов`яз­ко­во поспілкуватися з са­мим ма­лю­ком.

Найк­ра­ще бу­де звер­ну­ти­ся з про­бле­мою до шкільного пси­хо­ло­га.

При­чин у та­ко­го яви­ща як змен­шен­ня по­чер­ку мо­же бу­ти декілька. На­прик­лад, хлоп­чик боїться вчи­тель­ки, яка цілком мо­же бу­ти за­над­то су­во­рою і владної.

Поговоріть з си­ном і з`ясуй­те, як він ста­вить­ся до вчи­тель­ки, чи подобається йо­му хо­ди­ти до шко­ли. Іноді так проявляється відчуття три­во­ги, яке виникає у ди­ти­ни. На­прик­лад, її об­ра­жа­ють деякі діти-од­нок­лас­ни­ки.

Є взагалі та­ка закономірність - чим більші бук­ви, тим ви­ще самооцінка лю­ди­ни, чим мен­ше літери - тим ниж­че самооцінка. У будь-яко­му ви­пад­ку, та­ке змен­шен­ня по­чер­ку го­во­рить про те, що у ди­ти­ни є якась про­бле­ма, яка потребує вирішення, і добре, що ви звер­ну­ли на це ува­гу.

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