Рецепти осінніх масок

11:11, 15 листопада 2012
Зарубіжні новини
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Як розгладити зморшки на обличчі

Осінь дарує нам корисні овочі, якими гріх не скористатися для своєї краси, - каже столичний приватний косметолог Анастасія Андросюк, - Найкорисніші продукти осені для здорової шкіри обличчя — гарбуз, картопля, томати і навіть кабачки.

Маска із м`якоті стиглого гарбуза корисна для зрілої шкіри обличчя. Гарбуз чистять від шкірки, натирають на тертушці. 3 столові ложки натертої м`якоті змішують із 2 столовими ложками крохмалю, щоб вийшла однорідна маса. Маску наносять на обличчя, через 2- хвилин змивають підкисленою водою.

Щоб зняти з обличчя сліди втоми і розгладити зморшки, приготуйте маску із картоплі. Для цього очистіть і зваріть одну картоплину, розчавіть до стану пюре. Додайте до нього 2 чайні ложки гарячого молока. Нанесіть маску теплою, але не зовсім гарячою. Змийте через 10 хвилин спочатку гарячою, а потім холодною водою. Можна у пюре додати також сік половини лимону. Отриманою масою вкрийте обличчя і шию, зверху покладіть марлю на півгодини.

Маска зі свіжих кабачків тонізує, пом`якшує суху шкіру. У ньому багато каротину, заліза та вітаміну В. Нарізані тонкими кільцями кабачки кладуть на 20 хвилин на обличчя. Після цього корисно вмитися не водою, а молоком. Для жирної та комбінованої шкіри ідеально підійде маска із кабачку і запареного геркулесу, змішаних у співвідношенні 1:2. Така суміш прибирає жирний блиск і освіжає колір обличчя.

Щоб звузити розширені пори обличчя, використовують томати. До очищеного і розім`ятого помідора додають дві чайні ложки пшеничних висівок, перемішують. Отриману масу наносять на обличчя і шию, тримають 20-30 хвилин. Після цього добре нанести живильний крем з вітамінами. А жирну шкіру добре змазувати ватними тампонами, змоченими у соку помідорів.

Восени мало не в кожної господині на кухні лишається кілька яблук. Їх теж використовують для масок, адже у яблуках міститься біля 30 мікроелементів. Маски із цих фруктів допомагають укріпити чутливу шкіру, яка схильна до почервоніння. Натерте яблуко змішують із жовтком, тримають на обличчі 20 хвилин.

gazeta.ua

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