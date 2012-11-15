Мігрень змінює структуру мозку

Американські учені з Массачусетської лікарні провели дослідження і дійшли висновку, що мозок людей, що страждають на мігрені, відрізняється від мозку здорової людини, повідомляють Медновини.

Дослідники під керівництвом Нушин Хаджіхані порівняли результати сканування мозку здорових людей і тих, які страждали мігренню. У всіх пацієнтів з мігренню напади головного болю виникали як мінімум 4 рази на місяць протягом 20 років.

Виявилось, що у людей, страждаючих мігренню, соматосенсорна кора - ділянка мозку, що відповідає за відчуття болю, температурну і тактильну чутливість - була на 21% товстішою, ніж у здорових людей.

Учені вважають, що така зміна структури мозку пояснюється тим, що довготривала гіперстимуляція чутливих ділянок кори, може з часом призвести до її потовщення. Існує й інша теорія, згідно якої потовщена соматосенсорна кора може бути свідоцтвом того, що людина схильна до мігрені.

"Це може служити поясненням того, що у людей з мігренню часто є і інші розлади, пов`язані з відчуттям болю, зокрема біль в спині, біль в щелепах, а також проблеми з чутливістю", - припустила Хаджіхані.

Слід зазначити, що товщина кори мозку може мінятися і при деяких інших патологіях. Зокрема, зменшення товщини кори характерне для людей, страждаючих розсіяним склерозом, хворобою Альцгеймера і аутизмом.