Чим корисні танці

Люди, які страждають від артриту, повинні танцювати або займатися йогою, не боячись наслідків, стверджують американські вчені. Як пише The Daily Mail, такі заняття допоможуть зменшити біль.

Експерти вивчили програми тренувань, пропоновані Госпіталем спеціальної хірургії в Нью-Йорку. Виявилося, заняття значно поліпшити не тільки рівновагу, знижували тяжкість і частоту падінь, але і дозволяли людям похилого віку радіти життю. Коментує Сандра Голдсміт з Відділення навчання пацієнтів: "Біль - важливий момент, якщо ми говоримо про якість життя".

Під час роботи дослідники оцінили ефективність програм тренувань, які включали щотижневі заняття тай чи йогою, пілатесом і фітнес-танцями для 200 осіб. До і після занять оцінювали стан учасників на основі їх власних показань. Шкала больових відчуттів допомагала встановити гостроту болю у м`язах і суглобах.

Плюс, експерти досліджували вплив болю на різні аспекти життя, включаючи загальну активність, настрій, здатність ходити пішки, сон, роботу, задоволення, отримане від життя. В цілому 53% заявили про зниження болю внаслідок тренувань. У 54% поліпшилися показники загальної активності, настрої та інших факторів.. Стали більш рідкісними і травми, які потребують госпіталізації.