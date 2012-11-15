Лікувальні властивості хурми

Хурма - це найсолодший плід: глюкоза і фруктоза становлять чверть його маси. Двома-трьома плодами можна угамувати голод. Багато хто навіть їсть сушену хурму з чаєм замість цукерок чи цукру. Ця властивість плоду має дуже велике значення для хворих з вадами серця. Організм використовує цукор хурми для живлення серцевого м`яза. При цьому рівень глюкози у крові залишається незмінним.

Людям із хворим серцем корисно знати й те, що хурма містить багато калію. Тим, хто вживає сечогінні засоби, що виводять калій, часто доводиться додатково приймати препарати з солями калію. Але прийому зайвих ліків можна уникнути, ввівши замість них до раціону хурму, абрикоси та яблука.

Хурма також має сечогінну дію. Це найголовніша властивість, завдяки якій вона вважається майже лікарським засобом у кардіології. На курортах Кавказу, зокрема у Цхалтубо, лікарі здавна рекомендували хворим з патологією серця і судин з`їдати по 2-3 плоди японської хурми на день. Ефект перевершував будь-які сподівання.

Іноді у хворих із серцево-судинною недостатністю розвивається тимчасове звикання до сечогінних препаратів, їх дія різко знижується. Тоді на допомогу може прийти хурма. Необхідно їсти 3-4 плоди на день, чергуючи їх із трьома 100-грамовими порціями гарячого молока. Результати такого лікування помітні уже на другий день, потрібно лише в цей час скоротити до мінімуму споживання інших продуктів. До речі, для лікування згодиться як свіжа, так і сушена хурма, ефект від цього не зміниться. За 4-5 днів ваш організм відпочине від великих доз сечогінних препаратів, а вони знову почнуть діяти.

Хурма багата на магній. Вона значно знижує ймовірність утворення каменів. Крім того, плоди хурми допомагають вивести з організму солі натрію.

Хурма - воістину джерело всього корисного і потрібного. Вона містить багато бета-каротину, вітаміни А, С, Р, Е і багато заліза. Доведено: у людей, які їдять багато плодів і овочів, що містять бета-каротин, значно знижується ризик виникнення раку легень.

Багато у ній і пектинів, які допомагають у процесі травлення. Причепитися, здається, ні до чого. Хіба що до в`язкого смаку хурми. Він буває таким завдяки дубильним речовинам, що входять до складу плоду. Тому купувати хурму треба за повної зрілості, коли вона вже м`яка - солодка і запашна.