У підлітків усе частіше діагностують статеві інфекції
Уникають візитів до лікарів
За статистикою, дівчата у віці 14−17 років захворюють хламідіозом, гонореєю або трихомоніазом в половині випадків протягом двох років після початку статевого життя.
Захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), все частіше зустрічаються у дітей і підлітків. І часто проходить чимало часу, перш ніж їх діагностують. Нерідко захворювання потім повторюється. У 25% дівчат хламідіоз повторно діагностують через 3,6 місяця після першого випадку, гонорею - через шість місяців, трихомоніаз - через 4,8 місяця.
Дослідники стверджують, що часто проходить багато часу, перш ніж дівчина, яка живе статевим життям вперше перевіриться на ЗПСШ. В середньому це відбувається приблизно в 15 років, хоча у деяких перший сексуальний досвід відбувається набагато раніше, на превеликий жаль.
Подібні інфекції у дітей представляють особливу складність: батьків підлітків і самим дітям не приходить в голову думка про можливості венеричного захворювання і про необхідність пройти тест. Лікарі заявляють, що для запобігання ускладнень ЗПСШ необхідно своєчасно діагностувати захворювання. При цьому потрібно враховувати ранній початок статевого життя у міських дівчаток.
Почавши статеве життя, дівчина повинна пам`ятати про те, що вже через рік слід зробити аналіз на ЗПСШ, особливо важливо виключити хламідіоз. А в разі позитивного результату тесту повторний необхідно робити кожні три-чотири місяці.
Непроліковані або недоліковані венеричні хвороби загрожують запаленнями органів таза, порушенням вагітності або безпліддям.
Результати дослідження опубліковані в журналі Archives of Pediatrics and Adoles- cent Medicine.