У підлітків усе частіше діагностують статеві інфекції

За ста­тис­ти­кою, дівчата у віці 14−17 років за­хво­рю­ють хламідіозом, гонореєю або трихомоніазом в половині випадків про­тя­гом двох років після по­чат­ку ста­те­во­го жит­тя.

За­хво­рю­ван­ня, що пе­ре­да­ють­ся ста­те­вим шля­хом (ЗП­СШ), все частіше зустрічаються у дітей і підлітків. І час­то про­хо­дить чи­ма­ло ча­су, перш ніж їх діагностують. Нерідко за­хво­рю­ван­ня потім повторюється. У 25% дівчат хламідіоз пов­тор­но діагностують че­рез 3,6 місяця після пер­шо­го ви­пад­ку, го­но­рею - че­рез шість місяців, трихомоніаз - че­рез 4,8 місяця.

Дослідники ствер­джу­ють, що час­то про­хо­дить ба­га­то ча­су, перш ніж дівчина, яка жи­ве ста­те­вим жит­тям впер­ше перевіриться на ЗП­СШ. В се­редньо­му це відбувається при­близ­но в 15 років, хо­ча у де­я­ких пер­ший сек­су­аль­ний досвід відбувається на­ба­га­то раніше, на пре­ве­ли­кий жаль.

Подібні інфекції у дітей пред­став­ля­ють особ­ли­ву складність: батьків підлітків і са­мим дітям не при­хо­дить в го­ло­ву дум­ка про можливості ве­не­рич­но­го за­хво­рю­ван­ня і про необхідність прой­ти тест. Лікарі за­яв­ля­ють, що для запобігання усклад­нень ЗП­СШ необхідно своєчасно діагностувати за­хво­рю­ван­ня. При цьо­му потрібно вра­хо­ву­ва­ти ранній по­ча­ток ста­те­во­го жит­тя у міських дівчаток.

По­чав­ши ста­те­ве жит­тя, дівчина по­вин­на пам`ята­ти про те, що вже че­рез рік слід зро­би­ти аналіз на ЗП­СШ, особ­ли­во важ­ли­во вик­лю­чи­ти хламідіоз. А в разі по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту тес­ту пов­тор­ний необхідно ро­би­ти кожні три-чо­ти­ри місяці.

Непроліковані або недоліковані венеричні хво­ро­би за­гро­жу­ють за­па­лен­ня­ми органів та­за, по­ру­шен­ням вагітності або безпліддям.

Ре­зуль­та­ти дослідження опубліковані в журналі Archives of Pediatrics and Adoles- cent Medicine.

dytyna.info