За час конфлікту в Сирії загинули 39 тисяч осіб

За даними сирійських правозахисників, кількість жертв конфлікту в Сирії, що триває з березня 2011 року, зросла до більш ніж 39 тисяч осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

За даними організації "Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини" (OSDH), із початку озброєного протистояння загинули 27 тисяч 410 цивільних осіб. При цьому правозахисники відносять до цивільних осіб тих, хто зі зброєю в руках приєднався до боротьби проти сирійської армії. Також серед загиблих числяться 9 тисяч 800 військовослужбовців і 1 тисяча 359 дезертирів. У списках загиблих також фігурують 743 людини, чиї особи ще не встановлено.

Водночас, за різними даними, за час озброєного конфлікту між урядовими силами Сирії та опозицією загинули від 20 до 30 тисяч осіб. Влада країни заявляє, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.

Західні ЗМІ регулярно публікують дані, що надаються OSDH. Між тим МЗС РФ заявляв, що рівень компетенції цієї організації змушує сумніватися в достовірності інформації, що надається нею. За даними російського дипломатичного відомства, в OSDH працюють всього двоє людей (керівник і секретар-перекладач), а Рамі Абдурахман, який його очолює, не має навіть повної середньої освіти. В інтерв`ю ЗМІ Абдурахман повідомляв, що постійно проживає в Лондоні, де тримає закусочну.