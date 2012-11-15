Де існує найбільший ризик потрапити в залізничну аварію?

Польща очолила список з 27 країн, що входять до Європейського Союзу, де існує найбільший ризик потрапити в аварію на залізничному транспорті.

Про це пише польська Gazeta Polska Codziennie з посиланням на рапорт Європейського залізничного агентства (EAR), згідно з яким, Польща посідає перше місце вже шостий рік поспіль.

"У 2011 році в Польщі відбулося 489 аварій на залізниці, в яких загинуло 320 осіб. Це 20% всіх залізничних аварій на території ЄС", - пише видання.

Представник правлячої партії "Громадська платформа" Антоні Менжидло, який входить до комісії Сейму з транспорту, назвав виданню причиною такої ситуації на польській залізниці блокування необхідних реформ профспілками. Водночас газета зазначила, що друге місце в рейтингу посіла Німеччина, де торік в 285 аваріях загинуло 140 осіб.

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року в Польщі в результаті зіткнення лоб в лоб двох потягів загинуло 16 осіб, а 60 дістали поранення, що стало найбільшою залізничною катастрофою в країні за останні двадцять років.

Довідка УНІАН. Залізничні компанії, які працюють у 38-мільйонній Польщі, торік перевезли 264 млн. пасажирів.