Холод допоможе схуднути

Дослідники з Королівського медичного центру Університету Ноттінгема нестандартно підійшли до вирішення проблеми зайвої ваги. Вони запропонували активізувати дію так званого коричневого жиру, що допомагає спалити більше калорій, за допомогою ... холоду.

Вчені дослідним шляхом простежили роботу коричневого жиру за допомогою термоаналізу тіла. На області тіла, де знаходиться велике скупчення коричневого жиру, а саме на спині, шиї, між плечем і ключицею і вздовж хребта, були розміщені термодатчики. Якщо руку або ногу опустити в холодну воду, то датчики відразу фіксують високий рівень активності в цих областях.

У підсумку 5-хвилинного впливу холоду, спалювання калорій відбувається на 10-15% ефективніше.

Фахівці пропонують поєднувати фітнес-тренування з загартовуванням та вживанням холодних напоїв під час занять. Крім того, потрібно включити в раціон харчування перець чилі, до складу якого входить капсаїцин - речовина, що змушує організм послати сигнали мозку про те, що людині стало холодно.

korzonews.info