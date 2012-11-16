Чому тримається постійна температура

Все більше людей скаржаться, що підвищена температура тримається у них тижнями і навіть місяцями, - каже кандидат медичних наук, столичний терапевт Олексій Рильцов, 44 роки, - Це значить, що в організмі може лишатися недолікована колись інфекція, - Температура може не спадати через звичайну застуду, тонзиліт чи гайморит, особливо коли імунітет слабкий.

Невилікувана застуда, грип.

- Недавно приходив пацієнт, у якого нежить і кашель минули ще тиждень тому, а температура досі тримається. Порадив її не збивати. Замість цього краще попити вітаміни, які укріплюють імунітет. Але треба точно знати, що причина — недоліковане запалення. При цьому температура то піднімається, то спадає. Якщо ж вона постійно тримається однаковою, наприклад, ввесь час 37,5, в організмі можуть бути більш серйозні недуги.

Постійну температуру часто викликає гіпертиреоз, коли з`являється гормональний збій. На початкових стадіях, особливо в перші два тижні, буває лише висока температура й сильна слабкість. Згодом починають тремтіти пальці, хворий швидко худне, постійно дратується й майже нічого не їсть. Може боліти шлунок, нудити. Треба сходити до ендокринолога, здати кров на рівень гормонів і пройти сканограму щитовидки. Її треба робити кожні 2 роки особливо тим, хто старший 35 років.

При туберкульозі, пневмонії, астмі кашлю може не бути зовсім. Часто буває лише слабкість і висока температура. Часто болять м`язи спини. Краще зробити комп`ютерну томографію органів грудної клітини або флюорографію, бо рентген покаже лише активну форму туберкульозу, а у більшості пацієнтів вона закрита. Також здають кров на наявність антитіл до туберкульозу.

Вегето-судинну дистонію виявляють у 20% дітей і у 70% дорослих. Температура — один із перших симптомів. Недуга може лишитися до кінця життя, часто передається спадково. Буває через важку розумову й фізичну працю, стреси, неправильне харчування. Через це часто скаче тиск, хворий худне або навпаки — набирає вагу, постійно має слабкість і головний біль. Треба сходити до кількох спеціалістів — кардіолога, психотерапевта, флеболога. Зробити УЗД судин, здати аналіз крові й сечі.

Організм краще переносить низьку температуру тіла, ніж високу. При 42 градусах є високий ризик для життя, бо тоді порушується обмін речовин у тканинах мозку, каже лікар.

gazeta.ua