Як не виховати з дівчинки чоловіка

Ба­га­то батьків пи­ша­ють­ся здатністю доч­ки цілеспрямовано до­ся­га­ти ме­ти і пе­ре­ма­га­ти. Ак­тив­на дівчинка зав­ж­ди в центрі ува­ги.

"У моєї доч­ки чоловічий ха­рак­тер!" - з гордістю вимовляє бать­ко. І в той же час "дівчачу", влас­ти­ву де­я­ким хлоп­чи­кам, поведінку ма­ло хто вітає. Чо­му шан­си хлопчиків і дівчаток такі нерівні?

Пра­ви­ла гри диктує життєвий уклад - сучасні дівчата ма­ють можливість от­ри­ма­ти хо­ро­шу освіту і час­то ста­ють відмінними фахівцями. А от щоб до­мог­ти­ся виз­нан­ня в професійному світі, де, до речі, до цих пір панує са­ме чоловіча по­ло­ви­на людст­ва, дівчинці до­во­дить­ся вчи­ти­ся бу­ти нарівні з чоловіком: і мо­раль­но, і інтелектуально, а іноді і володіти аналогічною фізичною витривалістю.

Час­то са­ме ма­ти виховує в дівчинці чоловічі ри­си ха­рак­те­ру, мо­ти­ву­ю­чи це тим, що в май­бутньо­му житті донь­ка по­вин­на роз­ра­хо­ву­ва­ти, перш за все на се­бе. Во­на орієнтується на влас­ний досвід і знає, що ак­тив­на, схиль­на до су­пер­ниц­т­ва і вміюча се­бе про­да­ти лю­ди­на до­во­дить­ся "до дво­ру" в су­час­но­му бізнесі.

У ба­гать­ох народжується пи­тан­ня, чи не за­во­дять ма­ми, які ма­ють та­кий модернізований по­гляд на жит­тя, своїх до­чок у глу­хий кут? Ад­же споконвіку вва­жа­ло­ся, що роль жінки більш важ­ли­ва: на­род­жу­ва­ти і ви­хо­ву­ва­ти дітей, бу­ти май­стер­ною в кулінарній справі і вміти вес­ти домашнє гос­по­дар­ст­во.

Те, що традиційної жіночої ролі, як, втім, і традиційної чоловічої сьогодні в чис­то­му вигляді не існує - факт.

Шан­си чоловіка і жінки в ба­гать­ох професійних сфе­рах прак­тич­но однакові. Цілком при­род­но, що жінка, ма­ю­чи ве­ли­чез­ну кількість мож­ли­вос­тей реалізуватися, обирає: при­свя­ти­ти се­бе повністю дитині і до­машньо­му гос­по­дар­ст­ву або поєднати влас­ну професійну реалізацію з тур­бо­тою про сім`ю.

Останній варіант, до речі, сьогодні частіше зустрічається і має пра­во на ти­тул: еволюціонуюча традиційна жіноча

роль, ад­же жінка встигає організувати по­бут, на­ро­ди­ти дітей, піклуватися про здо­ров`я домочадців, збе­рег­ти влас­ну свіжість і молодість на довгі ро­ки, та ще й взя­ти участь у поповненні сімейного бюд­же­ту.

Чи означає це, що бать­кам у вихованні дівчинки вар­то ро­би­ти ак­цент на її активність, самостійність, роз­ви­ток "про­бив­них" якос­тей, відсунувши в бік жіночність і за­був­ши про рожеві плат­тяч­ка і ляль­ки?

Зовсім ні! І те й інше важ­ли­во! Ідеально ко­ли про­яви жіночності підтримуються бать­ка­ми, а особ­ли­во бать­ком - ба­га­то в чо­му са­ме від йо­го взаємовідносин з доч­кою за­ле­жить якою мірою в май­бутньо­му в ній ви­я­вить­ся істинний жіночий по­ча­ток.

Ма­ма ж, як близь­ка под­ру­га, по­вин­на підтримувати дівчинку у її праг­нен­нях, ак­цен­ту­ю­чи ува­гу на особ­ли­вих її здібностях, до­по­ма­га­ю­чи їй реалізуватися.

dytyna.info