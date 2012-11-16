Як не виховати з дівчинки чоловіка
Недоліки виховання
Багато батьків пишаються здатністю дочки цілеспрямовано досягати мети і перемагати. Активна дівчинка завжди в центрі уваги.
"У моєї дочки чоловічий характер!" - з гордістю вимовляє батько. І в той же час "дівчачу", властиву деяким хлопчикам, поведінку мало хто вітає. Чому шанси хлопчиків і дівчаток такі нерівні?
Правила гри диктує життєвий уклад - сучасні дівчата мають можливість отримати хорошу освіту і часто стають відмінними фахівцями. А от щоб домогтися визнання в професійному світі, де, до речі, до цих пір панує саме чоловіча половина людства, дівчинці доводиться вчитися бути нарівні з чоловіком: і морально, і інтелектуально, а іноді і володіти аналогічною фізичною витривалістю.
Часто саме мати виховує в дівчинці чоловічі риси характеру, мотивуючи це тим, що в майбутньому житті донька повинна розраховувати, перш за все на себе. Вона орієнтується на власний досвід і знає, що активна, схильна до суперництва і вміюча себе продати людина доводиться "до двору" в сучасному бізнесі.
У багатьох народжується питання, чи не заводять мами, які мають такий модернізований погляд на життя, своїх дочок у глухий кут? Адже споконвіку вважалося, що роль жінки більш важлива: народжувати і виховувати дітей, бути майстерною в кулінарній справі і вміти вести домашнє господарство.
Те, що традиційної жіночої ролі, як, втім, і традиційної чоловічої сьогодні в чистому вигляді не існує - факт.
Шанси чоловіка і жінки в багатьох професійних сферах практично однакові. Цілком природно, що жінка, маючи величезну кількість можливостей реалізуватися, обирає: присвятити себе повністю дитині і домашньому господарству або поєднати власну професійну реалізацію з турботою про сім`ю.
Останній варіант, до речі, сьогодні частіше зустрічається і має право на титул: еволюціонуюча традиційна жіноча
роль, адже жінка встигає організувати побут, народити дітей, піклуватися про здоров`я домочадців, зберегти власну свіжість і молодість на довгі роки, та ще й взяти участь у поповненні сімейного бюджету.
Чи означає це, що батькам у вихованні дівчинки варто робити акцент на її активність, самостійність, розвиток "пробивних" якостей, відсунувши в бік жіночність і забувши про рожеві платтячка і ляльки?
Зовсім ні! І те й інше важливо! Ідеально коли прояви жіночності підтримуються батьками, а особливо батьком - багато в чому саме від його взаємовідносин з дочкою залежить якою мірою в майбутньому в ній виявиться істинний жіночий початок.
Мама ж, як близька подруга, повинна підтримувати дівчинку у її прагненнях, акцентуючи увагу на особливих її здібностях, допомагаючи їй реалізуватися.