У Мексиці стався землетрус магнітудою 6,0.

Як передає РІА «Новости», за даними геологічної служби США, епіцентр землетрусу розташовувався в 17 кілометрах на північний захід від міста Арсель в штаті Герреро. За переглянутими даними, осередок залягав на глибині 60,9 кілометра.

Раніше агентство Рейтер повідомило, що магнітуда підземних поштовхів досягала 5,9, а вогнище залягало всього в декількох кілометрах під землею.

За даними репортерів Рейтер, підземні поштовхи відчувалися і в столиці країни - Мехіко, яка розташовується в 173 кілометрах на північний схід від епіцентру землетрусу.