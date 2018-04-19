Герпес активізується за ослабленого імунітету

У листопаді частенько нагадує про себе герпетична інфекція. Крім широко поширеної "лихоманки" - болісних бульбашок, що зудять, на губах і в інтимних місцях тіла (герпес 1 і 2 типу), немало проблем доставляє оперізувальний лишай (вірус герпесу 3 типу). Він зумовлений вірусом Зостер, і висипи є на нервових закінченнях міжреберних і інших нервів. Поселившись одного разу в організмі, шкідливий вірус герпесу залишається з людиною на все життя, "дрімає" в клітинах нервової системи, але час від часу прокидається, проникає в кров - і починає діяти. Від інфекції страждають не тільки шкіра, слизисті, лімфатичні вузли, але і печінка, селезінка. Герпес серйозно знижує імунітет людини – зразу ж інша хвороба може легко приєднатися. На жаль, убити вірус, прогнати назавжди з організму медицина поки не в силах.

Лікувати герпес непросто: зеленка, всілякі мазі, креми й інша противірусна терапія допомагає лише в перший період, потім вона вже даремна. Підступність вірусу в тому, що він паразитує усередині клітин, тому недоступний для антибіотиків, які по-старому прописують деякі лікарі. Припікання приберуть папіломи, але вірус з організму не виженуть. Через якийсь час хвороба може знову дати про себе знати.

Вихід один - покращити імунний статус, поліпшити роботу захисної системи. І лікування, призначене лікарем, буде тривалим - до року доведеться пити пігулки, а при генітальному герпесі доведеться пролікувати не тільки себе, але і свого партнера.

Герпес на губах має декілька назв: простуда, герпес губ і лабіальний герпес (herpes labialis). Простуду на губах викликає вірус простого герпесу першого типу. Носіями цього вірусу є майже 95% всього людства. В окремих випадках лабіальний герпес викликає вірус простого герпесу другого типу (який передається при оральному сексі). Імунітетом до вірусу простого герпесу першого типу має лише 5% людей. Причини цього явища досі залишаються не з’ясованими.

Вірус герпесу потрапляє в організм у ранньому дитинстві - в 3-4 роки, коли вичерпується одержаний від матері при народженні запас антитіл, що захищають від герпесу. Зараження вірусом герпесу проходить непомітно для людини - спочатку він затримується в слизистих оболонках, а потім переходить у нервові волокна, що знаходяться в шкірі. Через ці нервові закінчення, разом із живлячим нерви потоком рідини, вірус потрапляє в порожнину черепа, де "ховається" в тригемінальному вузлі нервів і на якийсь час "засинає", чекаючи своєї години.

Найчастіше вірус виявляється при ослабленні імунітету. Ослаблення імунітету може бути викликане декількома причинами: простудним захворюванням, грипом, менструацією, емоційним розладом або стресом, надмірною дією ультрафіолетового випромінювання, надмірним вживанням алкоголю, отруєннями і втомою.

Герпетична інфекція - сильний чинник зниження імунітету (опірності організму до захворювань). Вона робить організм відкритим для простудних, вірусних захворювань, серйозно посилює перебіг запальних процесів.

Етапи прояву лабіального герпесу

У розвитку герпесу можна виділити чотири етапи:

1 етап - свербіння. На цьому етапі більшість людей відчувають деякий дискомфорт, що свідчить про наближення хвороби. Ще до появи на губах характерного висипу, відчувається свербіння на шкірі в куточках губ, на внутрішній поверхні губ.

2 етап - запалення, яке починається з невеликої болісної припухлості на губах, що поступово збільшується і займає все більшу поверхню.

3 етап - ерозія. Пухирці лопаються, і з них витікає прозора рідина, що містить мільярди вірусних частинок. На місці міхура утворюється невеличка виразка.

4 етап - утворення струпів. Струпи утворюються на поверхні виразок. Дотик до виразки або ушкодження може викликати хворобливі відчуття або навіть кровотечу.

Сьогодні науці відомі, щонайменше, 8 різних видів вірусів, що викликають герпетичну інфекцію. Однак інфекційне захворювання шкіри і слизової оболонки в людини, що ми називаємо "герпесом", викликає так званий вірус простого герпесу (ВПГ).

Що таке герпес i як відбувається зараження?

Герпес викликається вірусом простого герпесу, одним із вірусів, що найважче піддається лікуванню. Виділяють два основних типи цього вірусу: вірус простого герпесу 1 (ВПГ-1) і вірус простого герпесу 2 (ВПГ-2). Такі віруси можуть інфікувати людину окремо або разом. Оральний герпес (звичайно це ВПГ-1) передається при близькому контакті з хворою людиною під час поцілунку або при використанні його посуду. Генітальний герпес (звичайно це ВПГ-2) найчастіше передається при статевому контакті.

Якщо після потрапляння в організм вірус не знищується імунною системою, то він проникає усередину клітини шкіри людини і починає процес розмноження. На цій стадії немає ніяких симптомів захворювання. Після початку розмноження вірусу клітки починають руйнуватися і тоді з`являються симптоми захворювання: запалення, заповнені рідиною пухирці і ранки. Після цього віруси попадають у нервові клітки людини і потрапляють у нервові сплетення (ганглії), де і залишаються в неактивній формі. Через якийсь час процес розмноження вірусу повторюється, викликаючи у хворого ті ж симптоми хвороби.

Основні симптоми герпесу

Симптоми герпесу можуть відрізнятися залежно від стадії:

Первинне зараження:

♦ Сип на шкірі (через 12 днів після зараження).

♦ На місці інфекції утвориться набряк, де незабаром виникають групи маленьких пухирців. Найбільш болісно ці симптоми проявляються на сухій шкірі і можуть супроводжуватись сверблячкою.

♦ Пухирці поступово висихають і гояться, не залишаючи шрамів. На вологих ділянках шкіри загоєння йде повільніше. Коли пухирці засихають, вони припиняють бути заразними.

♦ У ділянці зараження можуть збільшуватись лімфоїдні вузли. Крім цього, первинне зараження може супроводжуватися підвищенням температури, м`язовим і головним болем, як при грипі. Після цього інфекція потрапляє в нервові клітки і поширюється в інші ділянки тіла.

Латентний період - у цей період вірус не дає ніяких симптомів і не передається іншим людям. Приховане розмноження починається після латентного періоду. Вірус знову розмножується, поширюється і стає заразним, однак це не супроводжується симптомами.

Повторне інфікування - вірус знову розмножується, і цей процес супроводжується такими ж симптомами, як при первинному зараженні, але менш гостро і не так довго. Повторне інфікування може початися через кілька днів, тижнів або років, але найбільш часто це відбувається протягом першого року після первинного зараження.

Ймовірні ускладнення

Крім деяких випадків, вірус простого герпесу не є загрозливою для життя хворого інфекцією, але створює безліч незручностей і емоційних проблем.

Профiлактика герпесу

Правила, яких хворий на герпес повинен дотримуватись, щоб запобігти зараженню своїх близьких.

♦ Ретельно мийте руки після контакту з ураженою герпесом ділянкою шкіри.

♦ Обов`язково користуйтеся особистими предметами гігієни і зберігаєте їх окремо від інших.

♦ Після туалету необхідно продезинфікувати сидіння унітазу (вірус живе до 4 годин на пластику).

♦ При генітальному герпесі необхідно утримуватись від статевих контактів.

♦ Всі інфіковані герпесом навіть при відсутності зовнішніх симптомів повинні користуватися презервативами, які значно знижують ризик зараження партнера.

♦ Слід зазначити, що захиститися від зараження оральним ВПГ-1 майже неможливо, тому що він передається навіть при короткому контакті зі шкірою здорової людини.

Для полегшення симптомів герпетичної інфекції можна порекомендувати наступне:

♦ Не торкайтеся пухирців і ранок на шкірі.

♦ Якнайчастіше мийте руки, щодня чистить нігті.

♦ Намагайтеся не носити тісний одяг, адже погана циркуляція повітря може сповільнити загоєння шкіри.

Як не заразитися на герпес

Суворо дотримуйте правил особистої гігієни. Лабіальний герпес - інфекційне захворювання! Ретельно мийте руки з милом до і після контакту з герпесом, після нанесення антивірусного крему.

Не торкайтеся руками очей! Це особливо стосується жінок, оскільки вони роблять макіяж.

Не використовуйте слину для зволоження контактних лінз.

Не торкайтеся до ділянок, уражених герпесом! Незважаючи на сильне свербіння і біль, у жодному випадку не торкайтеся до герпесного висипу, не цілуйтеся, особливо з дітьми, не користуйтеся чужою помадою і нікому не позичайте власну, не діліть одну сигарету з приятелем.

Не намагайтеся позбавитися пухирів або зняти струпи, щоб уникнути попадання інфекції на інші ділянки тіла.

Відмовтеся від орального сексу. Оральний секс з герпесом губ може викликати генітальний герпес у вашого партнера.

Користуйтеся окремим рушником і посудом, не пийте з чужих склянок.

Герпес і вагітність: що потрібно пам`ятати

Свербіння свідчить про те, що механізм вірусу вже приведений в дію, а це означає, що час без зволікання діставати антивірусний крем (наприклад, "Зовіракс", "Гексал", "Герперакс" тощо) або інші антивірусні лікарські препарати, прописані лікарем.

Користуйтеся кремами і мазями ацикловіра, який сприяє швидкому загоєнню пухирів і ранок, а також вживайте харчові добавки, що містять цинк або пенцикловир.

Лікар може прописати одноденне лікування валацикловіром. Якщо в першу добу прояву інфекції прийняти дві пігулки валацикловіру рано-вранці, а потім і увечері, лабіальний герпес перестане розвиватися, а якщо характерний висип вже з`явився, швидше загоїться.

Під час лікування дотримуйтеся спеціальної дієти.

Якщо застуда на губах не зникне протягом десяти днів, обов`язково зверніться до дерматолога, оскільки лабіальний герпес може бути симптомом інших, серйозніших захворювань, які вимагають спеціального лікування.

Тривале лікування герпесу губ (понад 30 днів) може викликати різке ослаблення імунітету, що може виявитися симптомом пухлин, ВІЛ-інфекції і лімфопроліферативних захворювань.

Якщо ваш організм чимось незадоволений, герпес повідомить вас про це першим. Люди, що перебувають у стресі, вживають багато алкоголю, сидять на дієтах, частіше схильні до рецидивів. Жінкам, інфікованим герпесом, доводиться гірше, ніж чоловікам, тому що регулярний провокуючий чинник - менструація.

Олег СКАЗІН, лікар-терапевт

