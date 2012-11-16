Як допомогти дитині, якщо застуда затягнулася
13:02, 16 листопада 2012Зарубіжні новини
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Можливі ускладнення
Похолодання традиційно викликає сплеск застудних захворювань, особливо у дітей. Але якщо нежить або кашель довго не проходять, або через короткий час поновлюються, необхідно міняти схему лікування. Свої рекомендації дає дитячий ЛОР-лікар Вячеслав Федорович Кіт (м. Київ).
Не варто лікувати тривалу застуду сиропами від кашлю – вона вимагає інтенсивнішого лікування. Щоб адекватно підібрати схему, необхідно показати дитину не тільки терапевтові, але і ЛОР-лікареві, здати загальний аналіз крові і аналіз на бактерійний посів.
Неправильне і невчасне лікування застуди у дитини загрожує ускладненнями (ринітом, синуситом, отитом, бронхітом, пневмоніями і т.д.).
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