Чи небезпечні поліпи в кишечнику

Після операції з видалення доброякісного поліпа кишечника необхідно раз на рік проходити фіброколоноскопію. Це дозволить уникнути рецидиву утворення поліпа і ризику розвитку раку. Таку рекомендацію дав лікар-проктолог Андрій Олександрович Яцюта (м. Київ).

Поліпи кишечника є пухлиноподібними наростами, які кріпляться на стінці кишечника. При тривалому існуванні поліпи можуть трансформуватися в рак товстої кишки, тому їх необхідно видаляти.

Лікар-проктолог відзначив, що після поліпектомії (видалення поліпів) можливі незначні виділення крові під час спорожнення. Якщо кровотечі рясні, то необхідно терміново звернутися до оперуючого хірурга.

Щорічна фіброколоноскопія дозволить на ранній стадії виявити рецидив у місці видалення поліпа і своєчасно виявити нові поліпи.

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