Кому загрожує атеросклероз

Судини - це шляхи, якими тече "рідина життя" - кров. Якщо судини здорові, еластичні, з гладенькою внутрішньою поверхнею, кров розносить вільно і без перепон по всьому організму кисень і поживні речовини та виводить із нього токсини. Якщо судини уражені атеросклерозом та забиті холестериновими бляшками, їх просвіт звужується, погіршуючи постачання того чи іншого органа. Під терміном атеросклероз розуміють два процеси: відкладення жироподібних речовин (з грецької athere означає "кашка") з утворенням бляшки і ущільненням стінки судин (scleros - "твердий"). Бляшки утворюються у разі підвищення в крові концентрації жирів і жироподібних речовин, особливо ліпопротеїнів (жиро-білкових комплексів) низької щільності, які називають "поганим холестерином". Треба зазначити, що ліпопротеїни високої щільності - це "хороший" холестерин, він використовується організмом для побудови нових клітин і стероїдних гормонів.

Причиною виникнення бляшок може бути й ушкодження внутрішньої оболонки стінки судин. На ушкодження активна система згортання крові відповідає утворенням згустку крові - пристінкового тромбу. Він "латає" ушкодження, але на ньому легко утворюється бляшка.

До групи ризику захворіти на атеросклероз входять:

- Чоловіки після сорока років;

- Жінки після 55-60 років;

- Ті, у кого близькі родичі страждають від атеросклерозу;

- Курці;

- Гіпертоніки;

- Люди, які ведуть малорухливий спосіб життя;

- Ті, хто зазнає постійних стресів;

- Хворі з порушеним обміном речовин: цукровим діабетом, ожирінням, підвищеним рівнем холестерину в крові.

