Кому загрожує атеросклероз
Бляшки утворюються за підвищення концентрації жирів
Судини - це шляхи, якими тече "рідина життя" - кров. Якщо судини здорові, еластичні, з гладенькою внутрішньою поверхнею, кров розносить вільно і без перепон по всьому організму кисень і поживні речовини та виводить із нього токсини. Якщо судини уражені атеросклерозом та забиті холестериновими бляшками, їх просвіт звужується, погіршуючи постачання того чи іншого органа. Під терміном атеросклероз розуміють два процеси: відкладення жироподібних речовин (з грецької athere означає "кашка") з утворенням бляшки і ущільненням стінки судин (scleros - "твердий"). Бляшки утворюються у разі підвищення в крові концентрації жирів і жироподібних речовин, особливо ліпопротеїнів (жиро-білкових комплексів) низької щільності, які називають "поганим холестерином". Треба зазначити, що ліпопротеїни високої щільності - це "хороший" холестерин, він використовується організмом для побудови нових клітин і стероїдних гормонів.
Причиною виникнення бляшок може бути й ушкодження внутрішньої оболонки стінки судин. На ушкодження активна система згортання крові відповідає утворенням згустку крові - пристінкового тромбу. Він "латає" ушкодження, але на ньому легко утворюється бляшка.
До групи ризику захворіти на атеросклероз входять:
- Чоловіки після сорока років;
- Жінки після 55-60 років;
- Ті, у кого близькі родичі страждають від атеросклерозу;
- Курці;
- Гіпертоніки;
- Люди, які ведуть малорухливий спосіб життя;
- Ті, хто зазнає постійних стресів;
- Хворі з порушеним обміном речовин: цукровим діабетом, ожирінням, підвищеним рівнем холестерину в крові.