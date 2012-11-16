В Україні немає доступу до контрацептивів?

Директор Фонду народонаселення ООН у Східній Європі та Центральній Азії Вернер Хог наголошує, що рівень розповсюдження засобів контрацепції в Україні, як і у Молдові, знаходиться на відносно низькому рівні, порівняно із Францією та Швецією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час національної презентації щорічної доповіді ФН ООН «Народонаселення світу» на тему «Планування сім‘ї, права людини та розвиток» сьогодні у Києві.

«Важливо мати налаштування влади, обов’язок для роботи в цьому напрямку. Щоб були механізми в Україні, аби відслідковувати цю ситуацію і покращувати її. Має бути вибір у населення, має бути доступ до широкого спектру засобів контрацепції», - наголосив експерт.

За словами В.Хога, в Україні ставлення до засобів контрацепції – як до чогось шкідливого. Він вважає, що проблема з їхнім розповсюдженням полягає в обмеженому виборі та частково - у цінах.

«Це не питання ціни у даному випадку. Просто немає доступу. Доступ у сільських регіонах для різноманітних маргінальних груп та інших відсутній», - сказав він.

Як зазначив В.Хог, у Західній Європі спостерігається набагато нижчий рівень ранньої народжуваності, ніж у Східній. Він наголосив на важливості питання планування сім’ї. «Для того, аби право на планування сім’ї було здійснене, влада та різноманітні представники служб мають проробити певну кількість серйозних кроків», - сказав В.Хог і наголосив, що допомога у цих питаннях – обов’язок влади та органів охорони здоров’я.

Крім того, він наголосив на важливості доступу до товарів та послуг, інформації у сфері планування сім’ї, а також відповідної освіти. «Для молоді планування сім’ї – найважливіше питання, щоб вони могли мати можливість планувати свою роботу, навчання і народження дітей», - відзначив В.Хог.