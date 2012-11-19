Які солодощі захистять від зморшок

При вживанні декількох часточок темного шоколаду в день з високим вмістом флавонолів сповільнюються всі вікові процеси в організмі і знижується ризик захворювання на рак шкіри — з`ясували британські учені.

В рамках дослідження всі добровольці були поділені на дві групи: у першій учасники експерименту вживали протягом 3 місяців темний шоколад з високим вмістом флавонолів, в другій – звичайний шоколад. В результаті з`ясувалося, що шкіра добровольців з першої групи краще захищена від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

Учені також зробили висновок, що шоколад зменшує ймовірність виникнення раку шкіри. Проте, такі властивості має винятково темний, гіркий шоколад, багатий флавонолами – антиоксидантами, які містяться в какао-бобах.

korzonews.info