Вітамін С допомагає народити генія

Дефіцит вітаміну С під час вагітності негативно впливає на розвиток мозку майбутньої дитини. До такого висновку прийшли співробітники Університету Копенгагена.

Нове дослідження показало, що збиток, нанесений мозку плоду дефіцитом вітаміну С, не можна виправити, навіть якщо дитина після народження одержує необхідну кількість цього вітаміну.

Автори дослідження розповіли, що в групу ризику браку вітаміну С потрапляють вагітні жінки, які погано харчуються, або палять. Їх діти потенційно схильні до ризику проблем з пам`яттю. Разом з тим, якщо майбутня мама різноманітно харчується, не палить, а також, при необхідності, приймає полівітаміни, то немає підстав побоюватися дефіциту вітаміну С.

likar.info