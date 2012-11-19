Газовані напої ведуть до тромбозу

За даними японських вчених, щоденне споживання газованих напоїв з великим вмістом цукру збільшує ризик виникнення тромбів на 80%.

Цікаво те, що ця тенденція застосовна тільки до представниць прекрасної статі: у чоловіків, що брали участь у тестуванні, ймовірність виникнення тромбів після газованої води набагато менше. Учені поки не знайшли цьому пояснення.

korzonews.info