Газовані напої ведуть до тромбозу
10:52, 19 листопада 2012Зарубіжні новини
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Збільшують ризик на 80%
За даними японських вчених, щоденне споживання газованих напоїв з великим вмістом цукру збільшує ризик виникнення тромбів на 80%.
Цікаво те, що ця тенденція застосовна тільки до представниць прекрасної статі: у чоловіків, що брали участь у тестуванні, ймовірність виникнення тромбів після газованої води набагато менше. Учені поки не знайшли цьому пояснення.
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